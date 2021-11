Mercato Roma: torna di moda Xhaka dell’Arsenal

Il mercato di riparazione è sempre più vicino. Non si esclude un ritorno di fiamma per il centrocampista svizzero

Il mercato di gennaio è sempre più vicino. Se è vero che il centrocampo, più degli altri reparti necessita di un rinforzo, in queste ore, oltra al nome di Zakaria, sta tornando viva la pista Granit Xhaka. Il giocatore svizzero, ieri non un protagonista nella partita dell'Olimpico contro gli azzurri, era stato accostato al mercato della Roma nei mesi estivi. Poi è saltato tutto perché il mediano dell'Arsenal ha rinnovato con i lancieri. Da tenere in considerazione dunque un possibile ritorno di fiamma del club giallorosso per il pupillo di Mourinho.