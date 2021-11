Totti e De Rossi insieme per il torneo di Padel “WeSmah Cup”

Per la start-up che metterà in contatto giocatori e centri sportivi, in campo tanti ex romanisti

Al via oggi alle 10, la fase finale del torneo di Padel "WeSmash Cup". L’evento, al GrenHause di Marino, in collaborazione con Ifda e Gls, metterà insieme il mondo del padel e delle nuove ed innovative tecnologie. La protagonista del Torneo sarà “We Smash” una start-up digitale che mette in contatto, in maniera rapida e semplice giocatori e centri sportivi. In campo tanti ex giocatori; tra questi anche Francesco Totti, Daniele De Rossi, Vincent Candela, Damiano Tommasi e Luigi Di Biagio. Non poteva mancare all'evento RomaCares, la Onlus che ha l'obiettivo di promuovere i valori educativi e positivi nello sport. La fondazione legata ai colori della Roma si è presentata all'iniziativa con uno stand contro la violenza sulle donne.