Giaccherini: “Zaniolo è il calciatore italiano più forte”

Le parole dell'ex calciatore: "Per motivi di salute sta recuperando lentamente: quando recupererà assieme a Chiesa sarà il valore aggiunto”

Emanuele Giaccherini, ex attaccante della Nazionale e di diverse squadre in Serie A tra cui la Juventus, ha parlato dei giovani calciatori degli Azzurri a calciomercato.com: “Quello che mi sta stupendo di più è senza dubbio Barella, anche se il calciatore italiano più forte è Zaniolo, che però per motivi di salute sta recuperando lentamente: quando recupererà assieme a Chiesa sarà il valore aggiunto”.