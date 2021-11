Roma, infortunio Kumbulla: domani il rientro in Italia e gli accertamenti

Per il difensore giallorosso non sono ancora stati effettuati degli accertamenti. I medici della Roma valuteranno se e quando farli

Novità per quanto riguarda l'infortunio di Kumbulla. Il difensore rientrerà a Roma, probabilmente domani. Non sono stati ancora eseguiti esami, come ha comunicato l'ufficio stampa della nazionale albanese. I medici della Roma valuteranno, dopo averlo visitato, se e quando farli. Il difensore ha accusato un problema al flessore destro durante la partita Inghilterra-Albania. Il giocatore è stato sostituito al diciassettesimo minuto dall'inizio del match.