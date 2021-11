Femminile, Spugna: “Vittoria fondamentale, dobbiamo continuare così”

Le parole del mister giallorosso: "Ci prepareremo di partita in partita, poi tireremo le prime somme a fine girone d’andata"

Al termine della partita vinta per 1-0 contro la Fiorentina , il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di La7. Queste le sue parole:

C’è qualcosa che non le è piaciuto? Sì, parto dalle cose che mi sono piaciute: il dominio preso da subito contro una squadra venuta qui per difendersi. Poi chiaramente se non concretizzi, rischi di subire gol. Sarebbe stata una beffa nel finale, ma vittoria fondamentale.