El Shaarawy a Dubai: allenamento sulla spiaggia e visita all’expo

Nonostante tre giorni di riposo a Dubai l'esterno giallorosso non rinuncia all'allenamento per restare in forma in vista del match di domenica contro il Genoa

Redazione

Stephan El Shaarawy ha sfruttato i tre giorni di riposo concessi da Mourinho per fare un viaggio a Dubai. L'attaccante non ha però rinunciato ad allenarsi, con lui anche suo fratello Manuel. I due hanno svolto la preparazione in una spiaggia della favolosa capitale degli Emirati Arabi Uniti, dove è in corso l'EXPO: la più grande esposizione universale che promuove il dialogo e la cooperazione tra i vari Paesi del mondo. Stephan si è recato nei padiglione dedicato all'Italia dove ha incontrato dei fan e ha scattato diverse foto con loro.