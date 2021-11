Totti: “Mourinho non è il problema della Roma, i tifosi devono stargli vicino”

Le parole dell'ex capitano: "Se stiamo qua a dire che Mourinho è il problema della Roma vuol dire che abbiamo sbagliato tutto"

Se arrivato in semifinale della We Smash Padel Cup, tra i titoli in carriera è importante... Quei pochi che ho... (ride, ndr). E' un torneo bellissimo e divertente con ex calciatori e gente che pratica questo sport e gli piace. Può succedere di tutto.