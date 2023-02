Cremonese-Roma, test per la difesa senza Smalling. Pressing su Vicario e Hjulmand

In ottica mercato la Roma prova a giocare d'anticipo per Hjulmand. Pinto sta accelerando per il centrocampista del Lecce, ma serviranno circa 20 milioni. Per quanto riguarda la porta i giallorossi pensano a Guglielmo Vicario dell’Empoli per il prossimo anno. Villar, invece, sta deludendo anche in Liga. Per il riscatto dello spagnolo ci vuole la salvezza del Getafe (penultimo) e il 50% delle presenze. Intanto un altro pezzo della Roma di Pallotta se ne va. Guido Gombar, responsabile della sicurezza voluto dalla precedente gestione e confermato nei primi anni dai nuovi proprietari, saluta Trigoria. Da qualche settimana la sicurezza è stata affidata ad Angelo Ruocco.