Calciomercato, la Roma accelera per Hjulmand: su di lui anche Juve e Atalanta

La Roma prova a giocare d'anticipo per Hjulmand. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Pinto sta accelerando per il centrocampista del Lecce. Il gm è in pressing con Corvino, ma serviranno circa 20 milioni. A gennaio il club pugliese ha rifiutato un'offerta importante (14 mln) del Southampton. Nell’affare possono entrare dei giovani talenti del vivaio romanista. E i contatti di questi giorni vanno proprio in questa direzione. Il danese piace anche ad altre big della Serie A: su di lui ci sono la Juventus e l'Atalanta. La dea potrebbe perdere Koopmeiners e segue Morten come sostituto.