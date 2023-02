Cremonese, Ballardini: “La Roma non sarà quella di Coppa. Mou vuole la Champions”

Domani la Roma affronterà la Cremonese in campionato, l'obiettivo è quello di mettere da parte la sconfitta in Coppa Italia che ha determinato l'eliminazione dei giallorossi dalla competizione. Ballardini è intervenuto in conferenza stampa e ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match contro la squadra di Mourinho. Queste le parole dell'allenatore grigiorosso: “La Roma è una squadra molto motivata che ha l’ambizione di arrivare in Champions League, ma anche noi abbiamo l’ambizione di competere con loro. La partita di domani è tutta un’altra storia rispetto alla Coppa Italia. La Coppa è stata importante perchè ha detto che la Cremonese se la gioca anche contro squadre forti e di grande spessore come Roma e Napoli, ma quello di domani è un altro capitolo. Ciò che è stato va dimenticato, è importante fare altrettanto bene domani”. E ancora: “La Roma è forte sugli esterni, ma anche con i difensori, i centrocampisti: è difficile trovare un punto debole. È una squadra davvero molto ben assemblata. Noi abbiamo le qualità per competere anche contro di loro e per farlo bisogna essere squadra, stare sempre molto corti, stretti, aiutarsi molto. Se limiti i grandi giocatori li metti in difficoltà. Se concedi loro spazio, sai che potranno esaltarsi. Dovremo ridurre lo spazio a loro in ogni zona del campo”.