Roma, la rivoluzione dei Friedkin: saluta Gombar. Era stato scelto da Pallotta

Un altro pezzo della Roma di Pallotta se ne va. Per raggiunti limiti d’età infatti si appresta a salutare Trigoria Guido Gombar, responsabile della sicurezza voluto dalla precedente gestione a e confermato nei primi anni dai nuovi proprietari. Inizialmente era stato affiancato da Krauss. Da qualche settimana la sicurezza è stata invece affidata ad Angelo Ruocco mentre a Trigoria resta Gianluca, figlio di Guido ed ex team manager che oggi affianca il lavoro del Ceo Maurizio Lombardo. Si tratta dell'ultimo atto di una rivoluzione societaria messa in atta dai Friedkin e che ha colpito prima Morgan De Santis poi Guido Fienga passando per il settore giovanile e il reparto marketing. Tutti i settori dell’area commerciale sono adesso sotto il controllo di Michael Wandell.