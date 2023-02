Roma in partenza per Cremona: applausi e selfie per Wijnaldum, Dybala e Belotti

La Roma ha preso il volo, non solo in coppa. Dopo il passaggio del turno in Europa League, dove affronterà negli ottavi di finale la Real Sociedad, infatti la squadra di Mourinho è attesa in trasferta dalla Cremonese col 2° posto in palio. Alle 16,30, dopo la seduta di rifinitura mattutina a Trigoria, la Roma è partita per raggiungere Cremona: tutti a disposizione di Mourinho, tranne lo squalificato Smalling. All'aeroporto di Fiumicino erano presenti anche circa una ventina di tifosi, che hanno scattato delle foto con Wijnaldum, Dybala, El Shaarawy e Belotti. Applausi particolari per il Gallo e l'olandese atteso dal debutto dal primo minuto.