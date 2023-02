Villar, flop col Getafe: non ha mai giocato più di un tempo. Il riscatto si complica

E' tornato in patria per ritrovare quel poco di smalto fatto vedere nei primi mesi romani. Ma Gonzalo Villar anche con la maglia del Getafe sta faticando oltremodo. Il centrocampista, che ha giocato (poco e male) la prima parte di stagione alla Sampdoria fin qui ha accumulato solo 187 minuti in Liga e non ne ha mai giocato più di 45 a partita. Il tecnico Flores ha provato a dargli fiducia negli ultimi due incontri con Rayo Vallecano e Valencia, ma alla fine del primo tempo lo ha sostituito. E nella ripresa, senza Villar in campo, il Getafe ha trovato i gol che hanno portato 4 punti vitali per la corsa salvezza. In precedenza il centrocampista era sempre subentrato negli ultimi 20 minuti senza mai riuscire a dare la scossa decisiva. Stasera potrebbe partire in panchina contro il Villarreal, ma ciò che preoccupa la Roma è il ritorno alla base a giugno. Villar, infatti, ha un obbligo di riscatto a 3,5 milioni condizionato a due punti: il primo è la salvezza del Getafe (attualmente penultimo e quindi virtualmente in B), l'altro è il 50% delle presenze. E per ora il totale arriva a malapena al 35%. Villar ha un altro anno di contratto con i giallorossi e in caso di (probabile) mancato riscatto da parte degli spagnoli c'è il rischio di perderlo a zero euro.