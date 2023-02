Roma, cresce il pressing su Vicario. E cala la concorrenza

Godono i tifosi della Roma, e festeggia anche chi ce l’ha al Fantacalcio. I tanti clean sheet di Rui Patricio (5 nel solo 2023) evidenziano una crescita del reparto difensivo e il pieno controllo del portiere portoghese di un ruolo che ora deve guardare anche al futuro. Fallita la scommessa Fuzato, e in bilico quella Svilar si pensa al dopo Rui per la prossima stagione. Il mirino è puntato da tempo su Guglielmo Vicario dell’Empoli che a 26 anni è pronto per il grande salto in una big e a sfidare la concorrenza del portoghese in scadenza di contratto 2024 e con 36 candeline da accendere il prossimo anno. Un dualismo che durerebbe una stagione. Come detto il nome di Vicario non è nuovo nelle pagine di calciomercato, ma nelle ultime settimane Pinto sarebbe tornato a farsi sentire.