Azzurri a Roma, l’Italia fa festa. Domani le visite mediche di Rui Patricio

Il portiere atteso nella capitale per la firma sul contratto. Giovedì alle 18 l'amichevole col Montecatini a Trigoria. Proposto Telles per la fascia

L'Italia è tornata oggi a Roma con la coppa dell' Europeo . La notte di Wembley è ancora negli occhi di tutti, ma i festeggiamenti non si sono fermati. Così come non si è fermato Spinazzola , che tornato in Italia non si è voluto staccare dal gruppo degli Azzurri neanche per un secondo. Il terzino romanista ha partecipato sia all'incontro con il presidente della Repubblica Mattarella , che con quello del Consiglio Draghi. Entrambi gli hanno dedicato parole di incoraggiamento. In serata la Nazionale ha sfilato a Via del Corso con un bus scoperto per festeggiare con i tifosi.

La Roma è ripartita con gli allenamenti dopo il giorno di riposo. Mourinho, che questa mattina ha commentato per l'ultima volta con i media inglesi le vicende dell'Europeo ("Saka non doveva tirare il rigore decisivo, dov'erano gli altri?" ha detto), ha ordinato una doppia sessione al mattino e nel pomeriggio. Il tecnico ha seguito gli allenamenti spalleggiato da Tiago Pinto e ha fatto le prove tattiche per la prima partita della pre-stagione, in programma giovedì alle 18. A meno di cambi di programma, domani dovrebbe abbracciare il suo primo acquisto: Rui Patricio è atteso nella capitale per le visite mediche e la firma. Poi tornerà in vacanza, per riaggregarsi definitivamente al gruppo quando il ritiro si sposterà in Portogallo. Tutto fatto con il Wolverhampton, che lo cede a 10 milioni più bonus. Sull'out di sinistra proposto Alex Telles, in uscita dal Manchester United. Attesa per il rinnovo di Pellegrini. In settimana possibile incontro per abbozzare un accordo.