Dopo Castro la Roma non può permettersi di fermarsi sul mercato. La caccia all'ala sinistra prosegue e il nome tornato di moda nelle ultime ore è quello di Ezzalzouli. L'esterno marocchino del Betis nell'ultima stagione ha messo a referto dieci gol e nove assist in 29 presenze in Liga. Compagno di squadra in nazionale con El Aynaoui ha dovuto dire addio al Mondiale poco prima della partenza per un infortunio rimediato in amichevole, come successo a Wesley. Il giocatore piace a Gasp dall'anno scorso (era finito sul taccuino di Massara) ma la valutazione è schizzata alle stelle. Il club spagnolo chiede i 60 milioni di euro della clausola, secondo quanto riportato da Sport i giallorossi ne potrebbero mettere sul piatto circa 55 più bonus. D'Amico prova a limare la richiesta.

Il Barcellona osserva

Nusa rimane in corsa

Il Betis al momento non concede sconti anche perché non incasserà tutta la cifra ma dovrà versare il 20% nelle casse del Barcellona che sullo sfondo osserva interessato. Inizialmente la percentuale era del 50% poi fu abbassata poiché ilaccettò l'interruzione del prestito di Vitorceduto dai blaugrana al Palmeiras. Ezzalzouli ha iniziato al Barcellona segnando anche un gol con la prima squadra nel 2022 contro l'Osasuna. La consacrazione, però, è arrivata al Betis con il quale quest'anno ha conquistato la qualificazione in Champions League.C'è ancoranella lista degli obiettivi della Roma. L'ala norvegese è l'obiettivo numero uno dei giallorossi e fino al week end D'Amico ci proverà. La richiesta del Lipsia è di 60 milioni di euro e il club tedesco che ha cedutoper 100 non ha intenzione di arretrare. I contatti con l'agente del giocatore sono stati positivi, l'apertura c'è ma serve un accordo con la squadra della galassia Red Bull. La Roma aspetterà fino a domenica poi cambierà obiettivo.