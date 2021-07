Pellegrini-Roma, attesa per il rinnovo: possibile incontro in settimana

Il centrocampista sta lavorando a parte a causa dell'infortunio e aspetta l'offerta giusta dai giallorossi per prolungare il contratto

Quello vinto dall'Italia doveva essere anche l'Europeo di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma non ha potuto dare il suo contributo a causa dell'infortunio muscolare al flessore della coscia sinistra che l'ha messo fuorigioco a 24 ore dall'inizio della competizioni. Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, il giocatore è ancora in attesa di firmare il rinnovo di contratto con la Roma e farlo da campione d'Europa gli avrebbe sicuramente permesso di chiedere qualcosa in più. A Trigoria sono ottimisti sull'accordo e già in settimana potrebbe esserci il primo confronto decisivo. Di cifre non si è ancora parlato, ma quello di Pellegrini sarà il contratto più importanti della carriera. Tiago Pinto, alle prese con il rinnovo del suo numero 7 già da gennaio, proverà a chiudere la questione entro la fine di luglio.