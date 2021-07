Spinazzola out fino a febbraio: la Roma pensa a Telles

Un intermediario l'ha proposto ai giallorossi, si valuta il prestito con diritto di riscatto

"Mi dispiace direttore, ma ci serve un terzino". Così Mourinho in conferenza stampa ha lanciato un messaggio in diretta mondiale al suo GM Tiago Pinto. L'infortunio al tendine d'Achille terrà fuori Spinazzola fino a febbraio prossimo, per questo i giallorossi stanno sondando il mercato per trovare un sostituto. Come riporta calciomercato.com, il primo obiettivo resta Bensebaini, che costa però 30 milioni di euro. Per questo la Roma sta sondando altre piste. Un intermediario ha proposto il brasiliano Telles, che piace a Mourinho. Si riflette sul prestito con diritto di riscatto. Telles ha già giocato in Serie A con l'Inter e al Manchester United non sta trovando lo spazio che si aspettava.