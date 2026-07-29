Nessun club europeo è disposto ad accontentare le richieste dello Strasburgo. I giallorossi sperano in uno sconto, è lui il sogno per la fascia sinistra

Daniele Aloisi
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Angelino, niente luce in fondo al tunnel: D’Amico a caccia di esterni

La Roma non ha abbandonato la pista Diego Moreira. È lui il sogno per rinforzare la fascia sinistra nonostante la trattativa è al momento in una fase di stallo. Il motivo? La valutazione altissima dello Strasburgo che sfiora i 60 milioni di euro, troppi per i giallorossi ma l'affare Palestra ha cambiato le carte in tavola e la BlueCo (proprietari del club francese e del Chelsea) vogliono cedere il giocatore più o meno allo stesso prezzo dell'ex Cagliari. La Roma aspetta anche perché ad oggi nessun altro club è disposto a spendere quelle cifre, quindi lo Strasburgo dovrà abbassare le pretese o scegliere di tenerlo in rosa. Questo il piano di D'Amico che sotto traccia continua a sondare il terreno. Sullo sfondo c'è anche Mendes - agente dell'esterno - che spinge per il trasferimento, ma serve del tempo. L'accordo con Moreira, invece, è stato trovato da tempo. Il belga aveva dato l'ok, per lui sarebbe pronto un contratto da circa 2,5 milioni a stagione, un miglioramento rispetto ai 900mila che guadagna attualmente. D'Amico attenderà ancora qualche giorno e a breve tornerà a bussare alla porta dei francesi.

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Fasce scoperte: a destra piace Fresneda

La Roma mentre aspetta uno sconto per Moreira si guarda intorno per altri obiettivi. Sulla destra fari puntati su Fresneda, lo spagnolo classe 2004 piace dalla passata stagione e si tratta con lo Sporting CP. I portoghesi chiedono 25 milioni, D'Amico ne vorrebbe mettere sul piatto una decina di meno. Sullo sfondo c'è anche Belghali del Verona che può giocare su entrambe le fasce e piace anche al Napoli. Dall'altra parte ci sono in uscita Salah-Eddine e Angeliño, per il ruolo di vice Wesley piace Alessio Cacciamani del Torino.

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