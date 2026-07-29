La Roma non ha abbandonato la pista Diego Moreira. È lui il sogno per rinforzare la fascia sinistra nonostante la trattativa è al momento in una fase di stallo. Il motivo? La valutazione altissima dello Strasburgo che sfiora i 60 milioni di euro, troppi per i giallorossi ma l'affare Palestra ha cambiato le carte in tavola e la BlueCo (proprietari del club francese e del Chelsea) vogliono cedere il giocatore più o meno allo stesso prezzo dell'ex Cagliari. La Roma aspetta anche perché ad oggi nessun altro club è disposto a spendere quelle cifre, quindi lo Strasburgo dovrà abbassare le pretese o scegliere di tenerlo in rosa. Questo il piano di D'Amico che sotto traccia continua a sondare il terreno. Sullo sfondo c'è anche Mendes - agente dell'esterno - che spinge per il trasferimento, ma serve del tempo. L'accordo con Moreira, invece, è stato trovato da tempo. Il belga aveva dato l'ok, per lui sarebbe pronto un contratto da circa 2,5 milioni a stagione, un miglioramento rispetto ai 900mila che guadagna attualmente. D'Amico attenderà ancora qualche giorno e a breve tornerà a bussare alla porta dei francesi.

Fasce scoperte: a destra piace Fresneda

La Roma mentre aspetta uno sconto persi guarda intorno per altri obiettivi. Sulla destra fari puntati su Fresneda, lo spagnolo classe 2004 piace dalla passata stagione e si tratta con lo Sporting CP. I portoghesi chiedono 25 milioni, D'Amico ne vorrebbe mettere sul piatto una decina di meno. Sullo sfondo c'è anchedel Verona che può giocare su entrambe le fasce e piace anche al Napoli. Dall'altra parte ci sono in uscita Salah-Eddine e Angeliño, per il ruolo di vice Wesley piace Alessio Cacciamani del