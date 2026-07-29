A due anni dall'addio di Lina Souloukou, la Roma ufficializza il nuovo Ceo. Si tratta di John Galantic che durante l'era Pallotta fu consigliere d'amministrazione dei giallorossi. Questo il messaggio dei Friedkin che annunciano il nuovo dirigente: "A tutta la nostra famiglia giallorossa, Oggi siamo molto orgogliosi di annunciare la nomina di John Galantic a Chief Executive Officer dell’AS Roma. John ha guidato alcune delle più importanti aziende globali ai massimi livelli, da ultimo proprio in Italia. Conosce a fondo lo sport e il mondo imprenditoriale italiani, avendo fatto parte dei Consigli di Amministrazione dell’AS Roma e della Ferrari. Cittadino americano e svizzero di origini italiane, John è romanista da sempre. Ama questa città, ne comprende l’anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo Club per loro. Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia. La sua nomina arriva in una stagione di nuovi inizi. Torniamo in Champions League, un traguardo conquistato con sacrificio sul campo e reso possibile anche dalla fedeltà dei migliori tifosi del calcio. E il 22 luglio abbiamo dato il via alle celebrazioni per il Centenario della Roma. Unitevi a noi nel dare il benvenuto a John nel nostro Club".

Chi è John Galantic

Nato a, Johnè un manager statunitense con una lunga esperienza ai vertici di alcune delle più prestigiose aziende internazionali del lusso e della cosmetica. Laureato alla Tufts University è in possesso di un master conseguito presso la Harvard Business School. La sua carriera inizia alla, dove ricopre incarichi nell'ambito del marketing e delle vendite operando tra Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Successivamente entra in GlaxoSmithKline per poi approdare in Coty Beauty come Presidente di Coty Americas. Un passaggio fondamentale del suo percorso professionale è rappresentato dall'ingresso in Chanel, azienda nella quale rimane per 16 anni ricoprendo, tra gli altri, gli incarichi di Presidente e Chief Operating Officer. Durante questo periodo contribuisce in maniera significativa allo sviluppo internazionale del marchio, rafforzandone il posizionamento e sostenendone la crescita a livello globale. Conclusa l'esperienza in Chanel nell'aprile 2023, Galantic entra nei consigli di amministrazione di. L'ultima esperienza da CEO prima dell'arrivo alla Roma è stata col gruppo Tod's, ruolo poi lasciato il 27 maggio 2026.