Settimana di sfide per la Roma: gli orari delle amichevoli

Gli orari delle amichevoli contro Montecatini, Ternana e Triestina

Prosegue il ritiro a Trigoria della nuova Roma di José Mourinho. Una settimana che vedrà anche il debutto in amichevole, con la sfida al Montecatini fissata per giovedì a Trigoria. Il calcio d’inizio sarà alle ore 18, lo stesso orario di domenica prossima, quando la formazione di Mourinho riceverà nel centro sportivo giallorosso la Ternana. Appuntamento alle 17.10, invece, per Triestina-Roma, in programma mercoledì 21 luglio.