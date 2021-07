Roma, seconda settimana di ritiro: oggi doppia seduta, giovedì prima amichevole

I giallorossi si sono ritrovati questa mattina a Trigoria per riprendere gli allenamenti dopo il giorno di pausa concesso ieri

La Roma comincia oggi la sua seconda settimana di ritiro. Dopo il giorno di riposo concesso ieri, Jose Mourinho (arrivato al centro sportivo intorno alle 7) ha disposto per oggi una doppia seduta con un allenamento alla mattina e uno nel tardo pomeriggio. Giovedì ci sarà la prima amichevole contro il Montecatini a Trigoria, mentre domenica i giallorossi sfideranno la Ternana. Lo Special One potrà testare per la prima volta la sua nuova squadra, che ha abbandonato la difesa a tre ed è pronta a tornare a quattro.