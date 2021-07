Mourinho bacchetta l’Inghilterra: “Sbagliato lasciare a Saka il rigore decisivo”

Il tecnico della Roma: "Tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci scappano dalle responsabilità"

Jose Mourinho dice la sua sulla sconfitta dell'Inghilterra in finale contro l'Italia. Il tecnico della Roma ha commentato la scelta dei rigoristi inglesi e si è soffermato sulla decisione di affidare al diciannovenne Saka il tiro decisivo, poi sbagliato: “Penso che sia troppo per un ragazzino avere tutto sulle spalle in questo momento, ma non lo so, devo fare questa domanda a Southgate perché tante volte succede che i giocatori che dovrebbero esserci non ci sono, i giocatori che dovrebbero esserci, scappano dalle responsabilità". ha detto a TalkSport. "Non chiedetemi chi perché non ve lo dico - prosegue Mou -, ma mi è stato detto al cento per cento che un giocatore avrebbe dovuto tirare un rigore e ha rifiutato. Quindi, a volte accadono queste situazioni e le persone oneste come Gareth non espongono il giocatore. Dov'era Raheem Sterling? Dov'era John Stones? Dov'era Luke Shaw? Perché Jordan Henderson o Kyle Walker non sono rimasti in campo? Ma per Saka avere sulle spalle il destino di un Paese… penso sia troppo. Povero Saka, mi dispiace molto per lui".