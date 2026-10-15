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Ansia per Dybala e Koné: domani gli esami. De Rossi: "Roma spaventosa contro il Real Madrid"

Le condizioni di Koné e Dybala tengono in ansia Gasperini. Domani i due calciatori svolgeranno gli esami strumentali per stabilire l'entità dei due infortuni. Manu si è fermato per un problema al bicipite femorale, si teme una lesione ma le visite stabiliranno il grado. Diverso il discorso per Paulo che è uscito per un risentimento muscolare. Dall'entourage filtra ottimismo, ma anche per lui si aspetterà la giornata di domani. Dopo la beffa contro il Real, Gasperini deve guardare avanti. C'è il Genoa e non c'è tempo per fermarsi alla delusione dell'Olimpico. Il campionato offre subito l'occasione per ripartire, ma il tecnico piemontese deve fare i conti con le assenze. E sono parecchie. Da qui, le scelte obbligate. Più che turnover, una necessità. Malen sarà out per squalifica. Dybala e Koné, usciti entrambi per infortunio, difficilmente saranno a disposizione. E allora toccherà a chi finora ha trovato meno spazio. Da Mora a Pisilli, fino a Castro. All'Olimpico tornerà De Rossi: "Come la partita dell'anno scorso, l'ho preparata come le altre ed ero concentrato sulla gara. Forse il fatto di aver già giocato contro la Roma può aiutarmi ad essere un po’ più freddo, ma la vera differenza è che la partita scorsa d'andata l'ho preparata peggio mentre la seconda un po’ meglio".

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