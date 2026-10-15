Antivigilia della partita tra Roma e Genoa in programma sabato alle 20.45 allo stadio Olimpico. Daniele De Rossi ha presentato la sfida in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Come la partita dell'anno scorso, l'ho preparata come le altre ed ero concentrato sulla gara. Forse il fatto di aver già giocato contro la Roma può aiutarmi ad essere un po’ più freddo, ma la vera differenza è che la partita scorsa d'andata l'ho preparata peggio mentre la seconda un po’ meglio. Il valore della Roma è cresciuto rispetto a quella di dicembre scorso. È una squadra incredibilmente forte e ieri ha comunque dato la dimostrazione". Daniele ha poi risposto alla domanda sui tre gol presi dalla Roma da calcio d'angolo: "Ci sono statistiche che dicono che il 30% dei gol arrivano da calci piazzati, quindi non è discorso solo della Roma. Vogliamo sempre trarne vantaggio. L’anno scorso quando eravamo messi male in classifica, abbiamo tratto vantaggio dalle situazioni da calci da fermo. La Roma però è messa bene, ha saltatori e un portiere come Gollini. A volte è anche un caso, a volte. Ieri, oltre ai dettagli sui calci piazzati, ho visto una squadra veramente spaventosa".