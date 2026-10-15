L'Olimpico ha trattenuto il fiato. Quando lo speaker ha annunciato il cambio di Dybala, la preoccupazione ha iniziato a farsi largo sugli spalti. Il fisico dell'argentino, del resto, è da tempo fonte di apprensione nell'ambiente giallorosso. E in parte quelle paure si sono concretizzate. Perché, come confermato dallo stesso Gasperini, Paulo ha accusato un risentimento muscolare. E, visti i suoi precedenti, il tecnico piemontese ha preferito non correre rischi. Ma adesso arrivano novità sulle sue condizioni. E sono positive. O quasi. Come filtra dal suo entourage, si è trattato soltanto di un affaticamento.

Nulla che, al momento, faccia pensare a qualcosa di grave. Filtra ottimismo, quindi. Ma quando si parla di Dybala è sempre meglio andarci cauti. Lui sta bene e il polpaccio non ha destato particolare preoccupazione: non ha avvertito nemmeno una fitta. Oggi farà fisioterapia e massaggi, senza che al momento si ritengano necessari ulteriori controlli approfonditi. Resta però il nodo Genoa. Con gli impegni ravvicinati e un calendario sempre più fitto, la sua presenza sabato appare difficile. Gasp potrebbe preferire la prudenza e lasciarlo a riposo, evitando di correre rischi inutili. Più facile rivederlo martedì prossimo contro lo Slovan, quando la Roma andrà a caccia della prima vittoria in questa Champions.