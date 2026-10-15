Le condizioni di Koné e Dybala tengono in ansia Gasperini. Domani i due calciatori svolgeranno gli esami strumentali per stabilire l'entità dei due infortuni. Manu si è fermato per un problema al bicipite femorale, si teme una lesione ma le visite stabiliranno il grado. Diverso il discorso per Paulo che è uscito per un risentimento muscolare. Dall'entourage filtra ottimismo, ma anche per lui si aspetterà la giornata di domani. Contro il Genoa Gasperini avrà la rosa contata. Saranno out anche Svilar, Cristante e Malen. Occasione per Castro e Mora in attacco.