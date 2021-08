Abraham: “Sangue e sudore, Roma vinciamo insieme”. Ecco il girone di Conference

Il centravanti inglese si è presentato con le idee chiare: "Bravo Dzeko, ma ora tocca a me". Giallorossi nel gruppo C con Zorya, CSKA Sofia e Bodo/Glimt

Giornata di presentazioni per la Roma. Da una parte Tammy Abraham, dall'altra è stato svelato il cammino europeo dei giallorossi in Conference League. Ieri sera il centravanti inglese è stato ancora uno dei migliori nelle pagelle del match contro il Trabzonspor, oggi invece ha parlato alla stampa nella conferenza di presentazione a Trigoria."Mourinho è stato importante ma non sono qui solo per lui, conosco la Roma e l'ho sempre seguita, Rudiger poi me ne ha parlato benissimo e anche questo ha pesato", le parole di Abraham."Sono arrivato per segnare, ma ovviamente per vincere dei trofei, magari già quest'anno. Complimenti a Dzeko per quello che ha fatto con la Roma, ma ora tocca a me - continua l'ex Chelsea -. I tifosi? Quando arrivo da qualche parte mi piace giocare con il cuore, sudare per la maglia, e lasciarci anche il sangue. Ma non ho bisogno di dimostrare al Chelsea che si sono sbagliati, volevo uscire dalla mia zona di comfort, spiccare il volo". Idee chiare quindi per Abraham, vincere qualcosa, a cominciare dalla Conference League. Oggi la squadra di Mourinho ha conosciuto le prossime avversarie nella fase a gironi, sorteggiata oggi: si tratta di Zorya Luhansk, CSKA Sofia e Bodo/Glimt.