Conference League, i gironi: la Roma trova Zorya, CSKA Sofia e Bodo/Glimt

I giallorossi sono i favoriti del girone C e affronteranno una squadra ucraina, una bulgara (remake dello scorso anno) e una norvegese

Eliminato il Trabzonspor ai playoff, oggi la Roma ha conosciuto i prossimi avversari in Conference League. Alle 13:30 a Instanbul, infatti, la neonata competizione Uefa è entrata nel vivo con la fase a gironi. La squadra di Mourinho, inserita nel girone C, se la vedrà con gli ucraini dello Zorya Luhansk, i bulgari del CSKA Sofia già affrontati lo scorso anno nei gironi di Europa League e i norvegesi del Bodo/Glimt. Il roster delle 32 squadre era composto da 5 vincitrici del turno di spareggio del percorso campioni di Uefa Europa Conference League, 17 vincitrici del turno di spareggio del percorso piazzate di Uefa Europa Conference League e 10 squadre eliminate agli spareggi di UEFA Europa League. Le 32 squadre qualificate ai gironi di Conference League erano suddivise in quattro fasce da otto formazioni ciascuna, con la Roma ovviamente testa di serie.