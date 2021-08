Mourinho ha fretta, Pellegrini anche: ecco su cosa sta trattando la Roma

Nei prossimi giorni gli agenti del capitano incontreranno Pinto per mettere a punto il nuovo contratto fino al 2025 o 2026. Anche dalla durata dipende lo stipendio

Mourinho ha fretta e lo ha detto chiaro e tondo dopo il Trabzonspor: “Pellegrini deve firmare subito il rinnovo”. Il tecnico portoghese sta costruendo una squadra basata sul rapporto tra lui e i giocatori (parla apertamente di empatia) e non vuole casi aperti, a maggior ragione con il capitano. Per questo ieri si è esposto tanto, cogliendo di sorpresa sia la società sia lo staff del giocatore. Le parti, infatti , stanno ancora trattando , ma non era in programma un incontro per il rush finale così imminente. Invece l e parole di Mou costringono le parti ad accelerare , anche perché la prossima settimana ci potrebbe (e dovrebbe) essere la conferenza di Pinto post mercato e sicuramente il Gm giallorosso farà il punto sul rinnovo.

Il nodo della trattativa riguarda durata e stipendio del contratto. Perché la progettualità che chiedeva Lorenzo adesso c’è, l’allenatore stravede per lui e il gruppo è saldo e compatto intorno al suo leader. Non a caso, Pellegrini era tra gli organizzatori della cena di squadra in Portogallo ed era con altri leader dello spogliatoio alla festa della moglie di Pastore. Proprio perché nessuno va lasciato indietro, indipendentemente dall’apporto in campo. Non solo: Pellegrini era accanto a Zaniolo dopo il gol, è stato il primo a rincuorare Smalling dopo l’infortunio e sta crescendo anche in campo partita dopo partita. Per questo Lorenzo e i suoi agenti hanno chiesto uno stipendio da top player, da 4 milioni. La Roma non è (ancora) arrivata a tanto, ma ha offerto un contratto di cinque anni invece che di quattro. La sensazione è che dopo la parte più complicata della negoziazione adesso la strada, grazie a Mourinho e al giocatore stesso, sia in discesa. Ma non è chiaro se la firma arriverà davvero così a breve. Il portoghese se lo augura e se così non sarà è pronto a farlo di nuovo presente.