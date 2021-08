Nazionale, i convocati di Mancini: quattro i romanisti, torna Zaniolo

Come circolato in questi giorni, il talento della Roma rientra nella lista di Mancini a un anno dal grave infortunio con l'Olanda

Tutto confermato. Nicolò Zaniolo torna finalmente tra i convocati della Nazionale Italiana, a praticamente un anno di distanza dall'ultima partita, quella contro l'Olanda del 7 settembre 2020 in cui si è infortunato nuovamente al ginocchio. L'account dell'Italia ha reso noti in questi minuti i nomi dei calciatori chiamati dal ct Roberto Mancini per i match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. Saranno i primi match da campioni d'Europa per gli Azzurri, che conteranno anche su altri tre romanisti: Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini. Ecco la lista completa: