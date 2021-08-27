L'attaccante sloveno classe 1999 ceduto dopo le esperienze in prestito nel Cittadella e nella Cremonese
Continua il lavoro di Tiago Pinto anche sul mercato in uscita. Dopo le esperienze in prestito nel Cittadella e nella Cremonese, Zan Celar è stato ceduto definitivamente. L'attaccante sloveno classe 1999 si trasferisce a titolo definitivo al Lugano, club che milita nella massima serie calcistica svizzera.
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🤝 Zan Celar ceduto a titolo definitivo al Lugano. In bocca al lupo!#ASRoma pic.twitter.com/p0dwfOuE41— AS Roma (@OfficialASRoma) August 27, 2021
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