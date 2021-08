Roma-Trabzonspor, le pagelle dei quotidiani: ispirato Pellegrini, decisivo Rui Patricio

Bene anche Karsdorp in difesa e Cristante a centrocampo, autore del gol che ha avviato il tris. Ottima prestazione da parte di Veretout

La Roma con un netto 3-0 chiude la pratica Trabzonspor aperta con la vittoria in Turchia una settimana fa. Oggi i giallorossi conosceranno il prossimo avversario in Conference League. Ieri sera, intanto, gli uomini di Mourinho si sono resi protagonisti di un'altra bella prestazione. Pellegrini ha creato e Rui Patricio ha conservato, ma il ritorno al gol di Nicolò Zaniolo è stata la ciliegina sulla torta. Nicolò, commosso, è stato abbracciato dai compagni, coccolato da Mourinho e osannato dai tifosi. Bene anche Karsdorp in difesa e Cristante a centrocampo, autore del gol che ha avviato il tris. Ottima prestazione da parte di Veretout che si ripete dopo quella di domenica sera contro la Fiorentina.