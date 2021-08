Nazionale Under 21, Calafiori convocato per i match di qualificazione a Euro 2023

Il terzino giallorosso chiamato dal ct degli Azzurrini per le partite di qualificazione a Euro 2023

Parte con le gare di qualificazione a Euro 2023 contro Lussemburgo e Montenegro il nuovo biennio della Nazionale Under 21, a tre mesi dall’eliminazione ai quarti di finale dell’ultimo Europeo nella gara contro il Portogallo. Come si legge sul sito ufficiale della Figc, sono 26 gli Azzurrini che il tecnico Paolo Nicolato ha convocato per gli incontri in programma allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli e al “Romeo Menti” di Vicenza il 3 e il 7 settembre. L'unico volto a rappresentare la Roma sarà quello di Riccardo Calafiori. L'elenco dei convocati: