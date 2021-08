Salernitana-Roma, interventi all’Arechi ma nessun cambio di campo: cosa è successo

Dal club campano filtra che gli interventi in corso allo stadio erano già in programma e ieri è stato invece sistemato un imprevisto relativo alla Goal Line Technology

In queste ore è circolata l'indiscrezione per cui Salernitana-Roma rischiasse addirittura un cambio di campo a causa di un problema importante allo stadio 'Arechi', soprattutto alle porte. A tal proposito c'è chi parlava di Napoli, Caserta o addirittura di un'inversione con l'Olimpico. Niente di tutto questo, dal club campano infatti fanno filtrare che in questi giorni sono stati effettuati degli interventi di adattamento all'interno dell'impianto già comunque in programma. L'unico imprevisto riguardava il palo di una porta in relazione alla Goal Line Technology, sistemato però nella giornata di ieri. Per il resto all'Arechi sono effettivamente in corso degli interventi di 'ordinaria amministrazione', anche su alcune postazioni delle tribune, ma per rendere più confortevole lo stadio già in vista del match contro la Roma e renderlo completamente a norma. Ciò non vuol dire che prima non lo fosse, dal momento che la Salernitana ha giocato regolarmente in casa nel campionato di Serie B fino a poche settimane fa. Dunque il club neopromosso assicura, come confermato anche da fonti della Lega Serie A, che non c'è e non c'è mai stato il rischio di un cambio di campo per la sfida di domenica sera. Adattamenti forse un po' tardivi, ma nessun tipo di problema.