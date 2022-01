Abraham l’asso dalla Manica. Riecco Smalling e El Shaarawy, Fazio verso Salerno

Il 'faraone' rientra insieme all'ex Manchester: Mourinho tira un sospiro di sollievo e prepara l'Empoli. Domani la conferenza stampa del tecnico alle ore 15.30. L'argentino ai saluti. Se Diawara parte non sono esclusi colpi in mediana

La Roma tira un sospiro di sollievo dopo il pessimo primo tempo contro il Lecce in Coppa Italia, e riparte dai secondi 45 minuti per preparare la sfida contro l'Empoli al Castellani. Domani Mourinho parlerà in conferenza stampa alle 15.30 per presentare la partita contro la squadra di Andreazzoli, che ha messo paura all'Inter agli ottavi di coppa nazionale. I giallorossi possono godere di uno splendido stato di forma del suo centravanti, Tammy Abraham. L'ex Chelsea è la luce in fondo al tunnel di un'apparente e lenta risalita. E' lui l'asso della manica, il problem solving della squadra. Squadra che al suo interno vede contrastare giocatori dall'alto rendimento - come l'inglese appunto - a giocatori che proprio non ne vogliono sapere di sprintare la stagione. Uno di questi è Veretout, il ragazzo nato dall'altra parte della Manica che in quest'annata sta faticando ad ingranare. Il centrocampista dovrebbe rimanere a sedere contro i toscani: spazio alla coppia Cristante-Oliveira nel 4-2-3-1. Le buone notizie arrivano dai rientranti El Shaarawy e Smalling, che sono tornati ad allenarsi con i compagni dopo i problemi fisici riscontrati nelle ultime settimane, e saranno a disposizione per la partita in programma domenica 23 alle ore 18. Il centrale inglese, tra l'altro, è stato spettatore del match di ieri sera contro il Lecce. Dopo l'Empoli c'è la sosta e Mourinho potrà tornare finalmente ad avere in gruppo anche Pellegrini, reduce da un'infiammazione al ginocchio. Si rientrerà il 6 febbraio, con la Roma che, visto il calendario, avrà la ghiotta occasione di fare un filotto importante di successi. Ci sarà la possibilità anche di integrare ancor di più i nuovi arrivati. Kumbulla forse avrebbe fatto a meno di questa pausa, visto che arriva proprio quando l'ex Verona stava trovando una continuità di rendimento mai vista da queste parti (complici anche i problemi fisici).