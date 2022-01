Sabato alle 15.30 la conferenza stampa di Josè Mourinho

L'allenatore portoghese parlerà alla stampa prima di Empoli-Roma nella consueta conferenza stampa pre partita. L'obiettivo è vincere cercando però una maggiore qualità

Sabato 22 gennaio, alle ore 15.30, si terrà la consueta conferenza stampa prepartita di Josè Mourinho. Il portoghese parlerà alla stampa per presentare la sfida contro l'Empoli. L'obiettivo è proseguire il cammino tracciato dalle ultime due vittorie in campionato e coppa ma solo dal punto di vista del risultato, invertendo invece la rotta dal punto di vista tecnico e tattico. Lo Special One si è detto amareggiato per la prestazione soprattutto tecnica della sua squadra e spera in un cambio di rotta già domenica al Castellani. L'Empoli arriva a questa partita dopo l'ottima prestazione offerta a San Siro contro l'Inter e sicuramente Andreazzoli e i suoi ragazzi, vorranno continuare a stupire e a regalare dispiacere alle cosiddette "big", dopo le vittorie con Juventus, Fiorentina e Napoli