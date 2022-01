Roma, se esce Diawara è caccia al mediano: tornano di moda Xhaka e Grillitsch

I giallorossi sono alla ricerche di nuove pedine per puntellare la squadra. Il mercato in entrata sembra essere però legato alla possibile uscita di DIawara, in trattativa con il Valencia

Il mercato in entrata della Roma potrebbe non fermarsi a Maitland-Niles e Sergio Oliveira. I giallorossi stanno cercando di liberarsi di Amadou Diawara, in trattativa con il Valencia, fuori dal progetto tecnico ma soprattutto ingombrante dal punto di vista economico rispetto al suo reale valore. Come riportato da Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, Mourinho avrebbe chiesto un giocatore che possa dare alla squadra un maggiore equilibrio. Il primo nome è sempre quello di Kamara. Il ragazzo di proprietà del Marsiglia è in scadenza il prossimo giugno e potrebbe essere inserito in una maxi operazione che prevede i riscatti già sicuri di Ünder e Pau Lopez per una ventina di milioni. Sul francese c’è però molta concorrenza, ecco perché un nome sempre valido è quello di Grillitsch, centrocampista dell'Hoffenheim in scadenza anche lui a giugno. Un altro nome che rimane vivo in chiave giallorossa è quello di Xhaka, primo obiettivo del mercato romanista della scorsa estate ma che, visto il pessimo rapporto con i tifosi dell'Arsenal, potrebbe tornare un nome buono per la mediana dello Special One. In difesa, vista la maturazione e la conseguente conferma di Kumbulla, non dovrebbero esserci novità ma per giugno piace Sarr del Chelsea.