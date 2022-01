Roma, Fazio torna ad un passo dalla Salernitana

La Roma pagherà metà dell’ingaggio del difensore argentino. L’ex Siviglia è pronto a lasciare la società giallorossa

Federico Fazio può lasciare Roma dopo 5 anni e mezzo. Il difensore argentino vive da separato in casa da mesi e la sua avventura nella capitale potrebbe concludersi in questi giorni. Dopo i tanti rifiuti, l’ex Siviglia ha accettato l’offerta della Salernitana dove ritroverà Walter Sabatini. La trattativa è in chiusura e la società giallorossa pagherà metà dell’ingaggio. Al momento Fazio percepisce 2.5 milioni di euro all’anno. Decisiva la presenza del vecchio direttore sportivo della Roma che lo avrebbe convinto nelle ultime ore e quindi a rinunciare anche alla causa in corso.