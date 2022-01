Roma, Smalling ieri all’Olimpico: resta in dubbio con l’Empoli

Il difensore inglese non è ancora al top e potrebbe tornare direttamente dopo la sosta

Chris Smalling torna a disposizione, ma con l’Empoli difficilmente sarà tra i titolari. Il difensore inglese ieri era presente in tribuna all’Olimpico per assistere alla sfida con il Lecce e ha superato i problemi che lo hanno tenuto fuori nelle ultime due partite. Nonostante questo ancora non è in condizioni ottimali per scendere in campo. Più probabile che resti fuori ancora una partita visto che poi c’è la sosta e quindi avrà tutto il tempo per tornare in forma alla ripresa contro il Genoa all’Olimpico. La buona prestazione di Kumbulla potrebbe convincere Mourinho a preferire l’albanese a Ibanez domenica quando tornerà Mancini.