Abraham, numeri da bomber. Quindici gol dopo 28 gare: solo Bati meglio di lui

Con la rete al Lecce inglese raggiunge Montella per numero di gol realizzati prima delle trenta presenze

Più di Dzeko e Pruzzo, meno solo di Batistuta. Quando si tirano in ballo certi nomi bisogna sempre precisare che i numeri vanno interpretati e messi a paragone con le epoche storiche. Ma i 15 gol stagionali di Tammy Abraham sono una realtà oggettiva che promuovono in pieno l'inizio dell'esperienza italiana dell'ex Chelsea. Il bottino dell'inglese, impreziosito ieri dalla bellissima rete al Lecce, è arrivato dopo 28 partite giocate tra campionato e coppe al suo primo anno. Solo Batigol riuscì a tagliare il traguardo prima: a 20 presenze. E diciamo che quei gol avevano un peso decisamente diverso. Stesso numero di gare e reti, invece, per Vincenzino Montella. Giù dal podio in questa classifica particolare ci sono Pruzzo (dopo 46 partite) e Dzeko (dopo 49). Dietro di loro Delvecchio a 55 e Voeller a 58. Ora l'asticella si alza a 20 gol. Tammy è pronto, e i suoi compagni di reparto?