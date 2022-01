Empoli-Roma, le probabili formazioni di Andreazzoli e Mourinho

Ibanez si gioca una maglia con Kumbulla. Veretout lascia il posto alla coppia Cristante-Oliveira. Felix confermato mentre Zaniolo si riprende la fascia sinistra

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Lecce, la Roma si rituffa in campionato alla ricerca di un'altra vittoria che sarebbe importante per il morale oltre che per la classifica. I giallorossi affronteranno l'Empoli dell'ex Andreazzoli al Castellani domenica alle 18. Mourinho ritrova Smalling ed El Shaarawy, rientrati a lavorare a Trigoria con i compagni. Il modulo salvo improvvisi cambi di programma dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Mancini che dovrebbe far coppia con Ibanez, il quale si giocherà una maglia da titolare con Kumbulla. In mediana Veretout potrebbe partire dalla panchina, con lo Special One che potrebbe proporre la coppia Cristante-Oliveira. In avanti rientra Zaniolo dal 1'minuto, con Mkhitaryan pronto a fare da rifinitore ad Abraham. Felix confermato a sinistra. Andreazzoli dovrà valutare la disponibilità di Di Francesco, Parsisi, Haas, Baldanzi, Luperto ed Ekong. Partirà con il solito 4-3-1-2 affidandosi alla coppia Cutrone-Pinamonti, supportata da Bajrami.