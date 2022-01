Roma, Trigoria: El Shaarawy e Smalling si allenano in gruppo

Squadra a lavoro per preparare la sfida contro l'Empoli. Il 'faraone' e l'ex United tornano a disposizione di Mourinho

La Roma è tornata ad allenarsi in vista dell'impegno di domenica contro l'Empoli. Josè Mourinho può tornare a sorridere perché dopo vari problemi che li hanno costretti ai box, El Shaarawy e Smalling sono finalmente tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Sia il 'faraone che il difensore inglese, dovrebbero essere convocati per la sfida del Castellani. Difficile la loro presenza in campo dal 1' minuto. Kumbulla si giocherà il posto con Ibanez per affiancare il rientrante Mancini. Felix è la prima scelta di Mourinho sulla sinistra.