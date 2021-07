A Trigoria si lavora, a Wembley si sogna. Per il mercato 50 milioni, Pedro addio

Rui Patricio vicino, Pjanic si offre ma a cifre inarrivabili. Tra Dzeko e lo Special One sorrisi in allenamento

Terminato l'Europeo il mercato entrerà nel vivo. La società sembra intenzionata a mettere sul piatto circa 50-60 milioni di euro di budget, senza considerare eventuali cessioni o sconti sugli stipendi. Rui Patricio resta vicino, mentre un rispamio importante arriverà grazie all'addio di Pedro: inserito in lista B, piace in Spagna, Qatar ed Mls. Dovrà essere lui a decidere dove continuare (e probabilmente chiudere) la carriera. Per la difesa piace Diego Carlos del Siviglia ma l'agente frena: "Sì, lo vuole Mourinho ma rinnoverà il contratto". Sondati Vestergaard e Hinteregger mentre Pjanic si è offerto ma a cifre impossibili per il club giallorosso: dieci milioni di bonus alla firma più ingaggio da sei a stagione. Cengiz Under è tornato a parlare della Roma dopo il trasferimento in Francia al Marsiglia: "I giallorossi sono stati un trampolino, lì ho imparato molto a livello tattico".