Roma, ecco 50 milioni: è il tesoretto dei Friedkin per Pinto. Rui Patricio c’è

L’impegno preso è stato di quelli non banali. "A fine mercato avremo una squadra degna di José Mourinho", ha detto due giorni fa il general manager Tiago Pinto. Quanto basta per aprire un credito da valutare solo a fine agosto, anche se i biografi dell’allenatore portoghese raccontano che probabilmente non gli era mai capitato di iniziare una stagione senza neppure un nuovo acquisto a disposizione, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. In ogni caso, ciò che conta è il margine operativo su cui il dirigente potrà contare. Un budget che a Trigoria rivelano possa oscillare intorno ai 50 milioni (o poco più). In che termini? Questa cifra non comprende gli ingaggi – il cui monte, comunque, in questa stagione si vuole abbassare sensibilmente – ma sarà incrementata dai proventi delle cessioni ed erosa dalle possibili buonuscite da pagare per “liberarsi” di quei giocatori non considerati più strategici. Non faranno lievitare il budget in questione, infine, gli stipendi risparmiati. Non è una somma gigantesca, e proprio per questo va gestita al meglio. In soldoni, se alla fine si pagheranno 10 milioni (più bonus) per Rui Patricio – e la chiusura della trattativa col Wolverhampton è attesa per il weekend – e una ventina circa per Xhaka, diciamo che una metà del tesoretto sarà andato via, tenendo conto che, rispetto alle aspettative di un paio di settimane fa, adesso c’è anche l’esigenza di acquistare un terzino sinistro, vista la lunga assenza che aspetta Spinazzola. Proprio per questo le vendite e i prestiti (anche in entrata) giocheranno un ruolo decisivo per restare nel budget. Oltre al terzino Bensebaini del Borussia Moenchengladbach Si tratta di Kurt Zouma, 26 anni, francese del Chelsea, Jannik Vestergaard, 28 anni, danese del Southampton e Martin Hinteregger, 28 anni, austriaco dell’Eintracht. Diciamolo subito: si tratta di due trattative complesse, perché intorno ai due giocatori si muovono club di Premier League che non hanno come scopo prioritario quello del prestito. Proprio per questa ragione le cessioni assumono un ruolo portante nelle strategie di Tiago Pinto.