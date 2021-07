Chi è Rapetti, il preparatore che mette “in plank” anche Mourinho

L'uomo di Mourinho in questi giorni guida tutta la parte atletica insieme a Lalin. Lo Special One si fida ciecamente di lui

Urla, incita i giocatori, spiega gli esercizi. Se a Trigoria si assegnassero gli Oscar del ritiro, quello del "Supporting Actor" (attore non protagonista) andrebbe sicuramente a Stefano Rapetti. Perché se è vero che Mourinho è il leader assoluto, lo è altrettanto che nei momenti con focus atletico, lo Special One si mette in disparte e segue il lavoro di uno dei suoi collaboratori più fidati. E lo segue nel senso più letterale del termine, perché Mou spesso prende un tappetino, lo stende sul campo di Trigoria e si mette insieme ai giocatori in "plank" (la posizione isometrica che stimola l'intero core addominale). Rapetti è ufficialmente l'Head of Fitness, di fatto cura tutta la parte atletica insieme a Lalin. Il 28 luglio compirà 45 anni e nella sua carriera ha già lavorato con Mourinho: prima nell'Inter del Triplete e poi al Manchester United, voluto proprio dallo Special One. Nel mezzo tantissime esperienze tra Serie A e B: ha lavorato nelle giovanili dell'Inter, ma anche all'Empoli, alla Sampdoria, al Torino e al Milan. Spesso insieme a Marco Giampaolo, che ha conosciuto nel 2016. Alla chiamata di Mou non ha potuto dire di no. Nelle prime ore di allenamento spinge i giocatori al massimo, facilitato anche dalla lingua. Li stimola con applausi, ma li fa anche divertire. E lo testimoniano i sorrisi dei giocatori durante le sedute. Perché col buon umore è più facile sopportare la fatica.