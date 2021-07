Italia, Spinazzola mantiene la promessa: è volato a Londra con gli Azzurri

Il terzino si è imbarcato a Firenze sul charter che ha riportato gli Azzurri in Inghilterra per la finale di domani sera

Lo aveva detto: "Se andate in finale verrò con voi a Wembley". Ed è stato di parola. Questa mattina Leonardo Spinazzola si è imbarcato sul charter della Nazionale italiana ed ha viaggiato con i compagni fino a Londra. Il gesso e le stampelle non lo hanno fermato. Il terzino, colpito da un infortunio al tendine d'Achille, è andato in macchina fino a Firenze ed è partito per l'Inghilterra sperando di toccare con mano quel sogno che, fino alla partita con il Belgio, aveva vissuto da super protagonista.