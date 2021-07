Carwyn Sharp, dalla Nasa a Roma: specialista anti-infortuni scelto dai Friedkin

Ha lavorato sulle strategie di adattamento del corpo umano alla gravità nello spazio e sul fisico di campioni olimpici e paralimpici. È già stato a Trigoria, ora è pronto a tornare per il ritiro

Che cosa sarà mai, per uno che si è occupato delle strategie di adattamento del corpo umano alla gravità nello spazio, trovare un modo per prevenire gli infortuni muscolari di Trigoria? Un gioco da ragazzi, verrebbe da dire. Eppure una delle sfide più grandi della nuova Roma di Mourinho toccherà a Carwyn Sharp, un vero e proprio scienziato americano dello sport scelto dai Friedkin per porre fine alla terribile tendenza degli infortuni degli ultimi anni. I texani hanno optato per questo professionista del Colorado, specialista di prestazioni sportive e nutrizionista che lavora con campioni olimpionici e paralimpici statunitensi di diverse discipline. È specializzato in allenamenti ad alta intensità (HIT e HIIT), efficienza del movimento, tecniche di recupero, monitoraggio dei carichi di allenamento e periodizzazione della nutrizione sportiva. È già stato a Roma e a Trigoria, ora è negli Usa ma in Italia tornerà presto per supervisionare tutta l'area medico-sportiva, affiancando il dott. Manara e il dott. Costa