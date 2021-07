Mourinho va in hotel. Pannelli a Trigoria per blindare il ritiro

C' anche il maxischermo fatto installare dal tecnico sul campo principale, con il mister che ogni tanto ferma i giocatori durante gli esercizi tecnici per fargli rivedere i frame degli errori commessi

Non ha perso tempo, José Mourinho, e appena terminati i cinque giorni di quarantena, trascorsi chiuso dentro Trigoria, il tecnico si è trasferito in un albergo del centro, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Nel cuore di Roma, dietro il Mausoleo d’Augusto, il portoghese ha trovato il suo buen ritiro di privacy e relax. Il lussuoso hotel a cinque stelle in via Monte d’Oro, è diventata la location temporanea di Mou, in attesa di definire l’abitazione — sempre in centro — in cui trasferirsi in maniera definitiva insieme alla moglie. Intanto la preparazione precampionato è partita senza sconti per nessuno, con subito una doppia seduta di lavoro (ieri e oggi). Dopo tre sessioni di allenamento, si comincia un po’ ad intravedere la prima Roma dello Special One. Evidente la prima vera novità portata da Mou: il maxischermo fatto installare da José sul campo principale, con il mister che ogni tanto ferma i giocatori durante gli esercizi tecnici per fargli rivedere i frame degli errori commessi in alcune gare della scorsa stagione, oppure durante le partitelle, oppure per spiegare qualche esercizio che i ragazzi dovranno poi svolgere sul campo.