Dzeko-Mourinho, prove di feeling e sorrisi in allenamento – FOTO

Il mercato non sarà facile e per questo trovare uno del livello di Edin è complicato: per questo alla fine potrebbe rimanere, convinto da José e per vincere un titolo con lui

Redazione

Se siano soltanto sorrisi tra due persone che si stimano o se, invece, sia l’inizio di qualcosa di più potrà dirlo solo il tempo. Sta di fatto che tra Edin Dzeko e José Mourinho qualcosa, in questi primi giorni di lavoro a Trigoria, è scattato, scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it. È troppo presto per dire se questa stima basterà a far restare il bosniaco a Roma con il suo stipendio top da oltre 7 milioni, ma per adesso Edin è sempre in cima al gruppo. Quando bisogna fare esercizi di coppia - che lui fa o con Mancini o con El Shaarawy - è il primo e riceve i complimenti del preparatore, quando ci sono piccole partitelle competitive non solo ci mette qualcosa in più ma scherza anche con Mourinho se tutto non va come previsto.

Mou sa che in questo mercato con poche risorse, per tutti, trovare un giocatore del livello di Dzeko sarebbe molto difficile. E lo stesso attaccante, dopo 6 anni a Roma e altrettanti allenatori (da Garcia a José) è tentato, molto tentato, dal provare a vincere almeno una coppa con la Roma. Quello che è successo a gennaio con la revoca della fascia da capitano lo ha colpito e non solo con Fonseca, ma anche con Pinto e la società, ci sono stati momenti difficili, ma se c’è un uomo in grado di fargli dimenticare tutto questo è Mourinho.